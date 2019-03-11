Поднятие возраста: ещё больше снизит смертность от алкоголя в РФ
Москва, 11 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Сам факт снижения в России смертности от употребления алкоголя и его аналогов вследствие целого ряда мероприятий, направленных на борьбу с контрафактной продукцией, настолько очевиден, что обсуждать тут практически нечего, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
«Интересней выглядят предложения Минздрава РФ поднять возраст, с которого продается алкогольная продукция. Зачастую именно раннее начало употребления спиртных напитков приводит и к раннему алкоголизму, и к серьезным нарушениям здоровья», — отметил эксперт.
При этом стоит учитывать, что даже употребление относительно некрепких напитков способно вызвать целый ряд негативных последствий, начиная от возникновения так называемого «пивного алкоголизма» и до существенных расстройств центральной нервной системы, пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы и т.д.
«Во многих странах минимальным возрастом даже для покупки пива является порог в 21 — 22 года, что во многом выглядит оправданным, так как до этого периода организм молодого человека еще не сформирован до конца и в большей степени подвержен, например, привыканию к спиртному.
Отдельно стоит выделить и криминогенную составляющую, так как значительная часть смертей бывает именно в результате конфликтов на почве пьянства», — высказал свое мнение Коренев.
Как сообщало ИА REGNUM, меры, предпринимаемые Роспотребнадзоре позволили снизить продажу «палёного» алкоголя» в 16 раз, а количество летальных исходов сократилось на 2 тыс.
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