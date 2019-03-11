Москва, 11 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Сам факт снижения в России смертности от употребления алкоголя и его аналогов вследствие целого ряда мероприятий, направленных на борьбу с контрафактной продукцией, настолько очевиден, что обсуждать тут практически нечего, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Василий Максимов. По примеру старших (фргамент). 1864

«Интересней выглядят предложения Минздрава РФ поднять возраст, с которого продается алкогольная продукция. Зачастую именно раннее начало употребления спиртных напитков приводит и к раннему алкоголизму, и к серьезным нарушениям здоровья», — отметил эксперт.

При этом стоит учитывать, что даже употребление относительно некрепких напитков способно вызвать целый ряд негативных последствий, начиная от возникновения так называемого «пивного алкоголизма» и до существенных расстройств центральной нервной системы, пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы и т.д.

«Во многих странах минимальным возрастом даже для покупки пива является порог в 21 — 22 года, что во многом выглядит оправданным, так как до этого периода организм молодого человека еще не сформирован до конца и в большей степени подвержен, например, привыканию к спиртному.

Отдельно стоит выделить и криминогенную составляющую, так как значительная часть смертей бывает именно в результате конфликтов на почве пьянства», — высказал свое мнение Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, меры, предпринимаемые Роспотребнадзоре позволили снизить продажу «палёного» алкоголя» в 16 раз, а количество летальных исходов сократилось на 2 тыс.

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