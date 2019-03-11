Волгоград, 11 марта, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Петиция о лишении депутата Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасана Набиева мандата была создана на сайте change.org пользователем Александром К. 7 марта.

Vologoduma.ru Гасан Набиев

«Моя бабушка — ветеран труда, отдавшая работе 42 года, получает пенсию в размере 12 тысяч рублей, получается, «алкашиха», а депутаты и судьи, сбивающие людей в пьяном угаре, на машинах, которые бензина сжигают за сутки на сумму пенсии моей бабули — слуги народа, почет им, уважение и «золотой парашют», — написал создатель петиции.

Автор просит рассмотреть вопрос о лишении Гасана Набиева представительства в Волгоградской областной думе, указывая, что жителям России «такие чиновники не нужны». Петицию подписали 195 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в ходе заседания Волгоградской областной думы, на котором был рассмотрен и поддержан федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, депутат от «Единой России» Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в своём положении и что маленькую пенсию получают «тунеядцы и алкоголики». Видео с заседания появилось в сети и вызвало широкий общественный резонанс.

В волгоградском отделении партии «Единая Россия» извинились за слова парламентария, при этом заявив, что «это сугубо личное мнение Гасана Набиева», которое не соотносится с позицией, занимаемой фракцией по этому вопросу. Сам депутат пояснил, что в качестве примера в полемике по вопросу пенсионных выплат он приводил работников конкретного предприятия, на котором ранее работал, «что, конечно же, некорректно в данном случае». На ближайшем заседании комиссии «Единой России» по этике рассмотрят данный инцидент и дадут оценку поведению депутата.

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