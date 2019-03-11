Чита, 11 марта, 2019, 13:46 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона в Забайкальском крае уже зафиксировано 24 ландшафтных и семь лесных пожаров, их общая площадь составила 54,8 гектара. Об этом сообщает сайт регионального правительства со ссылкой на слова заместителя председателя Андрея Гурулева. Сравнивая этот показатель с данными по 2018 году, чиновник пришёл к выводу, что количество природных пожаров увеличилось в семь раз.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Между тем региональное министерство природных ресурсов проинформировало о лесном поджоге. В ходе разбирательства выяснилось, что пожар площадью четыре гектара, произошедший 7 марта 2019 года на территории Усть-Илинского участкового лесничества, учинил житель села Акша. Мужчина признался, что возгорание началось при заготовке дров: в результате вылета искры из выхлопной трубы неисправной бензопилы загорелась лесная подстилка.

Также известно, что в целях ужесточения ответственности за нарушение запрета посещения гражданами лесов в пожароопасный период в Забайкальском крае разработан законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение запрета посещения лесов в период введения особого противопожарного режима. Так, в случае его принятия гражданам придётся заплатить от 20 до 30 тыс руб., для юридических лиц штраф составит от 50 тыс руб. до 100 тыс. руб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Забайкалье оказалось фактически не готово к пожароопасному сезону из-за отсутствия людских ресурсов и техники в КГСАУ «Забайкаллесхоз». В преддверие пожароопасного сезона врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов достаточно жёстко высказался по поводу работы регионального министерства природных ресурсов, заявив о бардаке, воровстве и коррупции.