Нью-Дели, 11 марта, 2019, 19:26 — ИА Регнум. «Я думаю, что правительство Пакистана должно решить свои внутренние проблемы, прежде чем учить нас, как обращаться с представителями меньшинств», — заявил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар 10 марта.

Дели

По его мнению, в Пакистане существует проблема притеснения меньшинств, представители которых находятся «в самом тяжелом положении».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Равиш Кумар также отметил, что премьер-министр Пакистана Имран Хан «имеет склонность» в своих заявлениях обращаться к темам внутренней политики Индии.

По его мнению, подобное поведение связано с возросшей проблемой трансграничного терроризма и неспособностью Пакистана с ней справиться.