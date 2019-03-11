Рим, 11 марта, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оскорбил украинского журналиста Вадима Литвина. Видео инцидента журналист опубликовал 10 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

Литвин рассказал, что встретил Луценко в центре Рима:

«Cпросил про Шария, пожелал хорошего шопинга, в свою очередь Юрий Луценко настоятельно рекомендовал прочесть книги о Риме на английском!», — рассказал он.

На кадрах видно, как генеральный прокурор Украины показывает пакет с книгой о Риме и говорит:

«Для быдла объясняю, полезно читать книги»

Напомним, Юрий Луценко является одним из наиболее близких членов окружения действующего президента Украины Петра Порошенко. Его супруга является официальным представителем Порошенко в Верховной раде.

Ранее оппозиционный блогер Анатолий Шарий запустил флешмоб, в рамках которого люди задают вопрос Порошенко о причинах, по которым Шария преследуют на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, после публикации интервью с Шариём на одном из региональных телеканалов, СМИ начала активно преследовать служба безопасности Украины.

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