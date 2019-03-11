Нью-Дели, 11 марта, 2019, 21:41 — ИА Регнум. С 2014 года приток зарубежных инвестиций в социальный сектор Индии сократился на 40%. Об этом сообщило индийское новостное издание «Навбхарат таймс» со ссылкой на отчет, подготовленный Bain & Company.

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Специалисты из Bain & Company утверждают, что причиной сокращения притока зарубежных инвестиций в социальный сектор Индии стала политика премьер-министра Нарендры Моди в отношении финансирования негосударственных организаций. Сообщается, что с 2014 года министерство внутренних дел Индии отменило лицензирование 13 тысяч общественных организаций за нарушение закона о зарубежном финансировании. По мнению активистов и правозащитников, политика Нарендры Моди привела к ухудшению ситуации с правами человека в Индии, так как многие из лишившихся лицензии негосударственных организаций работали именно в этой сфере.

Корпорация Bain & Company входит в так называемую Большую тройку наиболее авторитетных международных консалтинговых компаний мира.