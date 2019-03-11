Дакка, 11 марта, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Генеральный секретарь оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» Мирза Факхрул Ислам Аламгир раскритиковал принятие султаном Мохаммадом Мансуром присяги в качестве депутата национального парламента. Об этом сообщает бангладешское информационное агентство Протхом Ало.

Jubair1985 Здание бангладешского парламента

Мирза Факхрул Ислам Аламгир заявил, что султан Мохаммад Мансур унизил себя в глазах народа и обманул своих избирателей. Сообщается, что руководство партии «Народный форум», входящей с «Националистической партией Бангладеш» в коалиционный «Национальный единый фронт», членом которой является султан Мохаммад Мансур, собирается принять юридические меры, чтобы исключить его из партийных рядов и лишить его мандата. Остальные депутаты от «Национального единого фронта» продолжают придерживаться политики партии и отказываются признавать результаты выборов и принимать участие в работе парламента.

Напомним, в декабре 2018 г. в Бангладеш прошли всеобщие парламентские выборы. Представители «Национального единого фронта» получили по их результатам всего 8 мандатов.