Санкт-Петербург, 11 марта, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд сегодня, 11 марта, отложил первое заседание в процессе по делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга. Причиной задержки рассмотрения дела по существу стало недоставление подсудимых в СИЗО №1 Петербурга, сообщили в судебной пресс-службе Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы в память жертв теракта у станции метро «Технологический институт»

Напомним, во время следствия все 11 обвиняемых содержались в изоляторе ФСБ России в Москве. Московский окружной военный суд уполномочен рассматривать уголовные дела о терроризме.

Сегодняшнее выездное судебное заседание, организованное в Ленинградском окружном военном суде, оказалось коротким и прошло с использованием средств видеоконференцсвязи.

Следующее заседание назначено на 2 апреля 2019 года — накануне второй годовщины теракта, в котором погибли 15 пассажиров метро и около 70 были ранены.

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11 членов террористической группировки «Катиба Таухид валь Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по версии следствия, организовали и совершили теракт в Петербурге 3 апреля 2017 года. Им также вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Обвиняемым, которые являются выходцами из стран Туркестана, грозит пожизненное лишение свободы.