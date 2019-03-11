Москва, 11 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Российско-чешско-бельгийский мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» собрал в первые выходные 15 млн рублей вместо запланированных 25-ти из-за бойкота кинотеатров. Такие данные приводятся в единой государственной системе кинобилетов (ЕАИС).

Цитата из м/ф «Гурвинек. Волшебная игра». реж. Мартин Котик, Джеспер Мюллер, Инна Евланникова. 2019. Россия, Чехия, Бельгия Гурвинек

По прогнозу «Бюллетеня кинопрокатчика», «Гурвинек» должен был собрать не менее 25 млн рублей. Однако, как заметило издание DTF, в уик-энд зрители предпочли мультфильм «Как приручить дракона 3», который идёт в кино уже третью неделю. По данным ЕАИС, 7−10 марта «Гурвинека» показали в 743 из 1900 кинотеатров, работающих в России. В основном это были небольшие однозальные кинотеатры.

Пользователи соцсетей отмечают, что это ожидаемый исход для мультфильма и считают, что он бы провалился в прокате и без бойкота кинотеатров. Кроме того, по мнению юзеров, эта ситуация показала, чем может обернуться вмешательство Минкульта в кинопрокат.

«И без бойкота провалился бы», — считает alexff.

«Большой успех Минкульта! Наконец-то дали по их кривым лапам, чтоб больше не лазали в кинопрокат», — пишет Bessudnoff.

«Ну, а как еще с диктатурой Минкульта бороться? Они уже всех задолбали своим прессингом», — отмечает пользователь с ником «Русская рулетка».

О бойкоте в начале марта объявили Ассоциация владельцев кинотеатров и три присоединившиеся к ней киносети — «Синема стар», «Каро» и «Киномакс». Вместе они контролируют около 2 тыс. кинозалов в стране и около половины продаж кинобилетов. Причиной бойкота стал перенос Минкультом РФ премьеры бельгийской ленты «Королевский корги» на конец марта. Кинотеатры пояснили, что потенциально потеряли из-за этого до 100 млн рублей.