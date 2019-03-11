«Большой успех Минкульта»: соцсети о провале мультфильма «Гурвинек»
Москва, 11 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Российско-чешско-бельгийский мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» собрал в первые выходные 15 млн рублей вместо запланированных 25-ти из-за бойкота кинотеатров. Такие данные приводятся в единой государственной системе кинобилетов (ЕАИС).
По прогнозу «Бюллетеня кинопрокатчика», «Гурвинек» должен был собрать не менее 25 млн рублей. Однако, как заметило издание DTF, в уик-энд зрители предпочли мультфильм «Как приручить дракона 3», который идёт в кино уже третью неделю. По данным ЕАИС, 7−10 марта «Гурвинека» показали в 743 из 1900 кинотеатров, работающих в России. В основном это были небольшие однозальные кинотеатры.
Пользователи соцсетей отмечают, что это ожидаемый исход для мультфильма и считают, что он бы провалился в прокате и без бойкота кинотеатров. Кроме того, по мнению юзеров, эта ситуация показала, чем может обернуться вмешательство Минкульта в кинопрокат.
«И без бойкота провалился бы», — считает alexff.
«Большой успех Минкульта! Наконец-то дали по их кривым лапам, чтоб больше не лазали в кинопрокат», — пишет Bessudnoff.
«Ну, а как еще с диктатурой Минкульта бороться? Они уже всех задолбали своим прессингом», — отмечает пользователь с ником «Русская рулетка».
О бойкоте в начале марта объявили Ассоциация владельцев кинотеатров и три присоединившиеся к ней киносети — «Синема стар», «Каро» и «Киномакс». Вместе они контролируют около 2 тыс. кинозалов в стране и около половины продаж кинобилетов. Причиной бойкота стал перенос Минкультом РФ премьеры бельгийской ленты «Королевский корги» на конец марта. Кинотеатры пояснили, что потенциально потеряли из-за этого до 100 млн рублей.