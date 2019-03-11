Москва, 11 марта, 2019, 12:48 — ИА Регнум. За шесть лет Министерство обороны России провело системное перевооружение Вооружённых сил РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне на тему «Состояние обороноспособности Российской Федерации и вопросы законодательного обеспечения».

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«За шесть лет Вооружённые силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», 108 баллистических ракет подводных лодок, три ракетно-подводных крейсера стратегического назначения «Борей», 57 космических аппаратов, семь подводных лодок, 17 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также 3712 новых и модернизированных танков и другой бронированной техники», — заявил Шойгу.

Помимо этого, на вооружение поступили «более 1 тыс. самолётов и вертолётов, 161 надводный корабль, катера и судна».

«Это позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплекс «Ярс», 10 ракетных бригад на комплекс «Искандер», 13 авиационных полков на МиГ-31 БМ, Су-35С, Су-30 СМ, Су-34, три бригады армейской авиации и шесть вертолётных полков на вертолёты Ка-52, Ми-28, 20 зенитно-ракетных полков на зенитно-ракетную систему С-400», — продолжил министр.

Наконец, 23 дивизиона переведены на комплекс «Панцирь-С» и 17 дивизионов — на ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», добавил он.

Напомним, что в 2012 году Министерством обороны был разработан и реализован план действий и деятельности до 2020 года. За минувшие шесть лет в целях повышения качественного состояния Вооружённых сил была проведена полная синхронизация по срокам и объёмам мероприятий оснащения современным вооружением и техникой, строительства инфраструктуры.