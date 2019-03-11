Ярославль, 11 марта, 2019, 12:43 — ИА Регнум. В Ярославской области Территориальный центр медицины катастроф присоединяют к областной Станции скорой медицинской помощи. Проект постановления об этом размещен на сайте правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tcmk.zdrav76.ru Работа центра медицины катастроф

Новое учреждение будет называться «Территориальный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф». Он будет находится по адресу, где расположена станция скорой помощи. Причиной слияния в проекте постановления указано «повышение эффективности управления, рационального использования бюджетных средств», то есть экономия.

Судя по всему, речь идет о присоединении центра медицины катастроф к станции скорой помощи. Центр был создан в 1999 году. Его специализация — оказание медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, специалисты центра выезжают и на другие «тяжелые» случаи, в том числе с участием детей, а также занимаются межбольничной транспортировкой пациентов.

В самом центре корреспонденту ИА REGNUM не смогли прокомментировать ситуацию с объединением, сославшись на то, что не видели официальных документов.

Оптимизация учреждений здравоохранения активно идет в регионе путем слияния государственных медучреждений. Власти заявляют, что качество медицинских услуг при этом не ухудшается, а на сокращении административного аппарата получается значительная экономия.