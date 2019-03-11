В Ярославской области сэкономят на медицине катастроф
Ярославль, 11 марта, 2019, 12:43 — ИА Регнум. В Ярославской области Территориальный центр медицины катастроф присоединяют к областной Станции скорой медицинской помощи. Проект постановления об этом размещен на сайте правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Новое учреждение будет называться «Территориальный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф». Он будет находится по адресу, где расположена станция скорой помощи. Причиной слияния в проекте постановления указано «повышение эффективности управления, рационального использования бюджетных средств», то есть экономия.
Судя по всему, речь идет о присоединении центра медицины катастроф к станции скорой помощи. Центр был создан в 1999 году. Его специализация — оказание медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, специалисты центра выезжают и на другие «тяжелые» случаи, в том числе с участием детей, а также занимаются межбольничной транспортировкой пациентов.
В самом центре корреспонденту ИА REGNUM не смогли прокомментировать ситуацию с объединением, сославшись на то, что не видели официальных документов.
Оптимизация учреждений здравоохранения активно идет в регионе путем слияния государственных медучреждений. Власти заявляют, что качество медицинских услуг при этом не ухудшается, а на сокращении административного аппарата получается значительная экономия.