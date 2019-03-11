Якутск, 11 марта, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Жителей России бесплатная медицина в стране, по сути, вынуждает к пользованию платными услугами — так построена система. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя предложение Минздрава РФ разграничить условия оказания бесплатной и платной медицинской помощи в государственных медучреждениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Термометр и таблетки на медицинсокм полисе

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«Я хочу куда более внятного и простого решения: просто запретить платную медицину в госучреждениях, — заявил Федот Тумусов, пояснив, что в Госдуме уже лежит внесённый им соответствующий законопроект. — Понимаю, что далеко не все представляют масштаб бедствия — но приведу пример. Практически в любом федеральном НИИ — например, онкологии — пациенту предлагают выбор. Либо записаться на приём или процедуру через месяц бесплатно, либо на следующей неделе — но за деньги. Представьте: больной человек приезжает из Якутии в Москву, ему здесь нужно жить, пропускать работу — и, конечно, он заплатит, чтобы пройти врачей как можно скорее. По сути, его вынуждают к платным услугам: для них в регистратуре всегда найдётся подходящее время приёма».

Депутат подчёркивает, что приведённый им пример только один из множества. Он считает, что фактически такой порядок оказания медуслуг равносилен коррупции.

«Подобная, по сути, коррупция, проросла через всю нашу «бесплатную» медицину. Палата получше — плати. Лекарства поэффективнее — плати. Плати на каждом шагу, хотя официально тебя должны вылечить и так, — отметил Федот Тумусов. — Пока Минздрав решает, раздумывает, внедряет полумеры «до января 2020 года», государство наживается на собственных гражданах».

При этом депутат пояснил, что приветствует разделение платной и бесплатной медицины, но единственным верным решением называет полностью бесплатные услуги в госучреждениях здравоохранения.

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«Государство должно финансировать медицину. В полном объёме, без скидок и оговорок. Не хватает денег? — Избавьтесь от страховщиков и передавайте средства напрямую. Уверяю: хватит и ещё останется. А больницы и поликлиники перестанут быть местом выжимания денег из пациентов и вернут себе изначальную функцию: спасения жизней», — сказал Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федот Тумусов называл недофинансирование системы здравоохранения «настоящим терроризмом». По мнению депутата, это приводит к высоким показателям смертности в России.

«На первом месте стабильно сердечно-сосудистые заболевания (около миллиона смертей), на втором месте — рак (показатели тоже приближаются к миллиону). Но по факту перед нами почти 2 млн человеческих жизней, которые могли бы продолжаться. При этом от терроризма, о котором у нас столько говорят, которому уделяют столько внимания, гибнут никак не миллионы и не сотни тысяч человек. Не хотело бы государство сместить приоритеты с гипотетической угрозы на настоящую?» — задавался вопросом депутат.