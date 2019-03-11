Москва, 11 марта, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Глава Минобороны Сергей Шойгу констатировал усиление состава войск в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Mil.ru Командно-штабные учения в Крыму

«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересы России в Черном море», — сказал Шойгу, выступая на заседании комитета в Госдуме.

Министр указал на ситуацию с несением службы в морях.

«Создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря», — заявил Шойгу.