Шойгу: Усилен состав войск в Крыму
Москва, 11 марта, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Глава Минобороны Сергей Шойгу констатировал усиление состава войск в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
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«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересы России в Черном море», — сказал Шойгу, выступая на заседании комитета в Госдуме.
Министр указал на ситуацию с несением службы в морях.
«Создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря», — заявил Шойгу.