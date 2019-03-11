Ереван, 11 марта, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В Армении создание или управление криминальной средой, добровольное участие в криминальной среде, содействие и распространение этой субкультуры будут законодательно ограничены. Соответствующий законопроект введен в обращение Министерством юстиции Армении.

Цитата из х/ф «Отель «Гранд Будапешт»»

Отмечается, что в процессе разработки механизмов для предотвращения распространения этого явления изучался опыт постсоветских стран.

«В настоящее время аналогичные проекты были разработаны в Российской Федерации и Украине, а, например, Уголовный кодекс Грузии с 2006 года предусматривает ответственность за членство в «воровском сообществе», а также за статус «вора в законе», — отмечается в законопроекте.

Создание или управление преступной средой будет наказываться лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества или без.

Если деяние совершено лицом с высоким статусом в криминальной среде, будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Добровольное участие в криминальной среде будет наказываться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без.

Содействие криминальной субкультуре и ее распространение будет наказываться штрафом в размере от 200 до 600 минимальных окладов или арестом на срок до 2 месяцев или лишением свободы на срок до 3 лет.

В настоящее время по Уголовному кодексу Армении создание или управление криминальной средой, участие в криминальной среде или преступной субкультуре и ее распространение не рассматривается в качестве преступления, в результате чего невозможно полностью и решительно бороться и предотвращать эти порочные явления, т. е. стратегия нейтрализации криминальной субкультуры и дальнейшего преодоления в Армении еще не разработана.

Статья «Членство в воровском сообществе», «вор в законе» появилась в Уголовном кодексе Грузии в 2005 году, после того как в 2003 году к власти пришла команда во главе с Михаилом Саакашвили. Изначально за членство в «воровском сообществе» лишали свободы сроком от трех до восьми лет со штрафом или без него, а «ворам в законе» грозила тюрьма сроком от пяти до 10 лет со штрафом или без него.

Спустя год, в 2006 году, законодательство ужесточили. Сейчас членство в «воровском сообществе» карается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет со штрафом или без него. А «воры в законе» могут лишиться свободы сроком от семи до 10 лет со штрафом или без него.