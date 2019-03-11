Флорида-Кис, США, 11 марта, 2019, 12:16 — ИА Регнум. 9 марта, суббота: Александр Барков оформил рекордный ассистентский пента-трик.

Resolute Никита Кучеров

Первая тройка «Пантерз» заработала 12 очков на троих в матче против «Миннесоты».

Субботний матч «Флориды» против «Миннесоты» выдался согласно всем голливудским канонам. Коллектив из солнечного штата Флорида, опустившийся в этом сезоне ближе ко дну таблицы, переиграл «Миннесоту», которая в отличии от своих атлантических коллег имеет все шансы на путевку в плей-офф. Крупная победа «кошек» позволила сократить их отставание от «Монреаля», держащего последнюю строчку в зоне плей-офф Восточной конференции лиги. Напомним, что до этого матча «Пантеры» находились в 11 очках от ближайшего места, позволяющего пройти отбор на кубковые игры.

Предыдущая игра между командами закончилась разгромной победой «Уайлд» со счетом 5:1, что послужило неплохой мотивацией для подопечных Боба Бугнера.

К концу первого периода фанаты города Санрайз радостно провожали своих героев в подтрибунное помещение. «Флорида Пантерз» на удивление вел с разгромным счётом 3:0, несмотря на полное равенство между командами по броскам. Счёт открыл Джонатан Юбердо, после чего защитник Уигар записал на свой счёт голевой дубль, поспособствовав голевым дублям Евгения Дадонов и Александра Баркова.

Самой яркой звёздочкой встречи в итоге стал русский финн Александр Барков, оформивший ассистентский «пента-трик», то есть отдал целых пять голевых передач. Александр установил новый клубный рекорд по отданным голевым передачам за игру и новое личное достижение по очкам за игру.

Россиянин Евгений Дадонов набрал 3 очка, благодаря трём результативным передачам. Экс-игрок СКА отличился положительным показателем полезности «+4» и провёл 13 минут 35 секунд на льду.

Матч закончился уверенной победой хозяев льда со счётом 6:2, которая позволила им подняться на 11-ю строчку в Восточной конференции. В активе «пантер» сейчас находятся 70 очков.

10 марта, воскресенье: Кучеров отметился дублем в ворота «Ред Уингз».

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В воскресную по московскому времени ночь 10 марта «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал очередную победу над соперниками в рамках регулярного чемпионата НХЛ, противостояв «красным крыльям» из Детройта. Домашняя игра против «Ред Уингз» на «Амали-Арена» в Тампе стабильно прошла для хозяев льда. Спокойная победа 3:2 над северными гостями была приукрашена новым достижением российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова. Уроженец Майкопа оформил дубль в ворота «Детройта» и набрал своё 110-е очко в сезоне. Эти два гола помогли россиянину обогнать Винсента Лекавалье по количеству набранных очков за сезон в истории франшизы «Лайтнинг». Ранее принадлежавший канадскому форварду рекорд насчитывал 108 баллов за результативность.

«Конечно, это особенный момент для меня и моей семьи. Многие в меня не верили, я просто пытаюсь продолжать доказывать их неправоту», — цитирует высказывание Никиты Кучерова о своем достижении официальный сайт НХЛ.

Счёт во встрече был открыт уже на третьей минуте, когда защитник «Тампы» Райан Макдона решился на бросок от синей линии. Всего лишь три броска потребовалось подопечным Джона Купера, чтобы забить первый гол. Благодаря выигранному вбрасыванию «Тампа» оказалась в плюсе и смогла отправить шайбу в ворота Джонатана Бернье до того, как все игроки «Детройта» примут свои позиции на площадке. Райан Макдона точно поразил цель, бросив шайбу понизу в дальний от себя угол, — 1:0. В середине первого периода хозяевам удалось удвоить своё преимущество в счёте. Никита Кучеров вовремя оказался на «пятаке», замкнув передачу Брейдена Пойнта — 2:0, обычный хоккейный гол.

Во втором периоде, несмотря на преобладание «Тампы», «Детройт» смог сократить отставание в счёте до одного гола. Шайбу забросил Томаш Ванек за 4 секунды до сирены. Австрийский форвард умело распорядился своей клюшкой, подставив её под траекторию летящей от Кронвалля шайбы, — 2:1, голкипер не успел вовремя сложиться.

В третьем периоде слаженная и систематизированная игра «молний» принесла свои плоды. Сперва была незасчитанная судьями из-за очевидного офсайда шайба Стэмкоса. Но в скором времени психологическое преимущество хозяев льда позволило им по правилам увеличить разрыв в счёте. Кучеров снова задал тон игре. Россиянин застал вратаря врасплох, неожиданно бросив в дальний угол, — 3:1. Под занавес периода «Детройт», сняв голкипера в пользу шестого полевого, смог отыграть ещё одну шайбу, но на большее сил у «крыльев» не хватило — 3:2, Энтони Манта успел отличиться за минуту до конца матча.

«Чтобы установить рекорд, ему пришлось побить достижение Лекавалье. Он обошёл икону. А это что-то значит. Мне нравится наблюдать, как парни получают вознаграждение за старания», — цитирует комментарий главного тренера «Тампы» Джона Купера официальный сайт ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг».