Магадан, 11 марта, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Государственных служащих Магаданской области будут обучать на специальных курсах. Всего повышению квалификации будут подвергнуты 180 человек, на прохождение ими спецкурсов из бюджета региона потратят 1,33 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

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Тем курсов пять: «Культура письменной речи и правила оформления служебных документов», «Противодействие коррупции», «Деловая коммуникация: навыки публичных выступлений», «Актуальные вопросы государственного и муниципального управления» и «Межэтнические и межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма». Организацию, которая обучит этим премудростям колымских чиновников, искали через госзакупки. Проводить курсы будет победившее в открытом конкурсе ООО «Ассоциация профессиональных консультантов».

Занятия для чиновников будут проводиться с отрывом от госслужбы, длительность обучения составляет от 18 до 40 академических часов в зависимости от темы.

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Как сообщало ИА REGNUM, тем временем областная дума Колымы тратит миллионы рублей на услуги по освещению своей деятельности, На эти цели готовы потратить более 5,9 млн рублей, ещё 900 тыс. рублей приготовлено на покупку живых цветов, и более 600 тыс. — на сувенир «Сова». Интересно, что законодательный орган региона передумал заказывать дизайн-проект зала заседаний за 900 тыс. рублей после огласки в СМИ.