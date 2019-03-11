Чебоксары, 11 марта, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Чемпионку XXIX всемирной зимней Универсиады в Красноярске по слоуп-стайлу чувашскую спортсмену Лану Прусакову, которую с победой первым официально поздравил президент России Владимир Путин, наградили в Чувашии. Спустя пять дней, спортсменка и её тренер удостоены медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Встреча со спортсменами в Доме правительства Чувашии

Сегодня, 11 марта, в Доме правительства глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с тренерами и участниками Всемирной зимней Универсиады Ланой Прусаковой и Дмитрием Мулендеевым. Обращаясь к Прусаковой, которая принесла России золото в соревнованиях по слоуп-стайлу, глава региона отметил, что «весь народ Чувашии и все спортивное сообщество радуется твоей победе». Отдельно Игнатьев поблагодарил тренерский состав, подчеркнув, что подготовка спортсменов — это ответственный труд.

Отмечается, что в ходе беседы спортсмены попросили главу Чувашии улучшить материально-техническую базу горнолыжной трассы, на которой они занимаются во время домашних тренировок. Для полноценных занятий и поддержания уровня спортивной подготовки не хватает специализированных спортивных сооружений. Уточняется, что соответствующее поручение было дано правительству республики и министерству спорта Чувашии.

В завершение встречи Михаил Игнатьев наградил старшего тренера сборной команды России по фристайлу Никиту Васильева и Лану Прусакову медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Благодарности главы Чувашии и именные наручные часы вручены Дмитрию Мулендееву и главному тренеру сборной команды Чувашии Валерию Васильеву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соревнования фристайлистов в слоуп-стайле прошли 6 марта. Среди женщин золото завоевала Лана Прусакова. Дмитрий Мулендеев показал лучший результат среди россиян, став пятым в стартах. С победой спортсменку поздравил глава государства Владимир Путин: в телеграмме говорится, что Лана Прусакова «блестяще» справилась «с поставленными задачами», одержала «красивую победу», подарив «зрителям яркое, запоминающееся выступление». Президент пожелал чемпионке «удачи и новых свершений».

Напомним, Лане Прусаковой 18 лет, она является воспитанницей отделения горнолыжного спорта и фристайла Спортивной школы олимпийского резерва №2 минспорта Чувашии. Тренируется у Никиты Васильева. Была победительницей зимних юношеских Олимпийских игр — 2016, многократной чемпионкой и победительницей Кубка России по слоуп-стайлу. В 2018 году участвовала в Олимпиаде в Пхёнчхане.