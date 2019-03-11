Соликамск, Пермский край, 11 марта, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В пермской деревне Малое Городище поголовье коров на местной ферме можно спасти, отдав в частные руки. С такой инициативой на своей странице в соцсети Facebook выступил депутат краевого Заксобрания Илья Кузьмин.

Цитата из м/ф «Корова». реж. Александр Петров. 1989. СССР Корова

По его словам, после появившегося в соцсетях и в обращениях лично к нему вала сообщений о гибели животных на ферме он встретился с её владельцами. И предложил им раздать скот в частные руки. Депутат считает эту меру единственно верной.

«Не надо изобретать велосипед, а достаточно обратиться к истории. Такой опыт у нашей страны есть. Именно таким образом в тяжёлое послевоенное время власть сумела сохранить поголовье крупного рогатого скота. Люди выхаживали животных и ставили их на ноги», — сказал Илья Кузьмин.

Депутат при этом добавил, что такой вариант станет возможным после того, как животных обследуют специалисты и никаких противопоказаний к их передаче в частные руки не окажется.

Реакция собственников фермы на инициативу народного избранника пока неизвестна. Тем временем жители Прикамья на форумах и в соцсетях выражают свою обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг фермы. Правда, к идее раздать скот людям некоторые отнеслись скептически.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы на этой ферме отмечаются уже не первый месяц. В марте социальные сети заполнили ролики и фото, повествующие о тяжёлой ситуации на ней и о гибели животных.

Посетившие ферму чиновники пришли к выводу, что массового падежа нет. В яме они нашли два трупа коров и пять телят. По словам проверяющих, животные умерли не от инфекционных заболеваний. Тем не менее был отобран биологический материал.

Также в ходе посещения фермы был выявлен факт использования низкопитательного комбикорма. В связи с этим рационы питания животных оказались не сбалансированы. Следствием этого стало то, что у некоторых животных упитанность была ниже средней.

По данным краевого минсельхоза, одной из причин сложившейся ситуации стали управленческие проблемы. В ближайшие дни в министерстве снова будут обсуждать происходящее на ферме.