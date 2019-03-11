Барнаул, 11 марта, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Снижение на две тысячи числа летальных исходов от употребления алкоголя в России кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает недостаточно заметным. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Роспотребнадзора, он пояснил:

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«Этот показатель представляет собой недостаточно заметное снижение смертности от причин, связанных с потреблением алкоголя. По данным ВОЗ, в России ежегодно регистрируется около 15 тысяч случаев смертей от алкоголя на 100 000 всех случаев смерти. С учетом этих цифр достигнутое снижение не представляется весомым. Вместе с тем для обнадеживающих и далеко идущих выводов о существовании тенденции снижения смертности от алкоголя требуется оценить данные в течение нескольких лет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор сообщил, что количество летальных случаев от алкогольного отравления снизилось на 2 тыс. человек. По данным надзорного ведомства, причиной положительной динамики стало усиление с 2016 года контроля за оборотом спиртосодержащей продукции.

Вместе с тем глава минздрава Вероника Скворцова ранее заявила, что около 70% смертей российских мужчин трудоспособного возраста вызваны алкогольными заболеваниями. Вместе с тем, по её словам, в последние годы количество смертельных случаев, связанных с употреблением алкогольных напитков, заметно сократилось.

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