Астрахань, 11 марта, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы администрации Астрахани обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть подростка. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Руины

Летом 2017 года 13-летний подросток погиб в здании бывшего дома культуры в Ленинском районе. Гуляя там с друзьями, ребёнок залез на чердак и упал оттуда. При падении с высоты третьего этажа мальчик получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Следствие считает, что бывший заместитель главы администрации Астрахани был в курсе о состоянии здания ДК. Также чиновник знал, что строение не используется по назначению и при этом открыто для посторонних. Однако никаких мер администрация не приняла — и следователи сочли это «недобросовестным отношением к службе».

Расследование уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека» завершено. Обвинительное заключением уже утверждено, поэтому дело направлено в суд для рассмотрения по существу.