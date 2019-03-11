Москва, 11 марта, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Расходы граждан РФ могут расти весь год, если правительство не придумает новых антисоциальных инициатив, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 11 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в феврале 2019 года расходы граждан выросли на 1,9% по сравнению с январём.

Николай Касаткин. Жена заводского рабочего. 1901

«Прежде всего давайте не будем забывать, что у нас нефть продолжает оставаться весьма дорогой, — сказал Делягин. — Она подорожала на четверть за прошлый год, и возможно, что эти деньги просачиваются в города. Это первое. Второе — возможно, расходы выросли, потому что люди устали экономить, и это проявляется в их повседневном поведении. Ещё год назад люди стали брать кредиты не для того, чтобы экономить, а для того, чтобы себя побаловать».

При этом Делягин подчеркнул, что в российском обществе наступила психологическая усталость от очень долгой экономии средств.

«Возможно, рост расходов — продолжение того, что люди стали за счёт кредитов как-то пытаться нормализовать своё потребление, — сказал экономист. — Не стал бы делать прогнозы, так как 1,9% — это немного, но в принципе в таком режиме мы можем и весь год протянуть, если будет дорогая нефть и правительство не придумает каких-то новых «чудесных» инициатив».

Напомним, как сообщил официальный сайт исследовательского холдинга «Ромир», в феврале 2019 года повседневные расходы жителей РФ вопреки сложившейся за годы традиции пошли в рост, прибавив 1,9% к значению предыдущего месяца. Годовой же рост составил 7,2%.

«За месяц траты потребителей выросли на 1,9%, что почти пятикратно превосходит инфляцию, рассчитанную Росстатом в размере 0,4%, — уверены специалисты «Ромира». — За год же расходы наших соотечественников прибавили 7,2%, что также опережает размер накопленной за год инфляции в 5,2%».