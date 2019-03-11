Москва, 11 марта, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по обороны Владимир Шаманов («Единая Россия») предостерег от втягивания России в военные действия на территории юго-востока Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

В районе Донбасса развернута многотысячная группировка вооруженных сил Украины, констатировал Шаманов.

Никто не обращает внимания на эти нарушения соблюдения Минских договоренностей, возмущен парламентарий.

«Россию, которая не являются стороной конфликта, при каждом удобном случае пытаются пнуть. Не пытайтесь этого делать, это бесполезно!» — заявил Шаманов в Госдуме в ходе встречи с военными атташе.