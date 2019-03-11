Черкесск, 11 марта, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия вновь стала столицей самых бедных работников сферы образования в России. Республика заняла последнее место в списке российских регионов, в которых наименьший процент учителей получают заработную плату выше 50 тыс. рублей. Таких счастливчиков в Карачаево-Черкесии всего 0,4% от общего числа работников сферы образования.

Константин Трутовский . Сельская учительница (фрагмент). 1883

Для сравнения: на верхней строчке таблицы, составленной РИА Рейтинг по данным Росстата, расположилась Москва с показателем 59,5%. Именно у стольких педагогических работников столицы заработная плата выше 50 тыс. рублей. Таким образом, разница в оплате в сфере образования между регионами очень значительная. Между лидером рейтинга, Москвой, и антилидером, Карачаево-Черкесией, разница по числу педагогов, которые могут похвастаться зарплатой выше 50 тыс. рублей, составляет почти 200 раз.

Недалеко от Карачаево-Черкесии ушли и другие субъекты Северного Кавказа. Так, Ингушетия занимает в таблице субъектов РФ по отношению общего числа педагогов к тем из них, кто получает меньше 50 тыс. рублей, предпоследнее место с показателем 0,5%. Следом идет Чечня — 0,9%. Пропустив Тамбовскую область, на пятом месте от конца списка расположился Дагестан с показателем 1%.

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Зато по количеству работников сферы образования, получающих менее 15 тыс. рублей в месяц, Дагестан лидирует с показателем 53,1%. В Чечне таких педагогических работников 47,7%, в Кабардино-Балкарии — 47%, Северной Осетии — 45,1%, в Карачаево-Черкесии — 43,4%, в Ставропольском крае — 43,2%, Ингушетии — 39,5%.

Стоит отметить, что исследования проводились по итогам 11 месяцев 2018 года. При расчетах учитывались данные по средним трудовым доходам с учетом выплаты подоходного налога работников всех видов образования — дошкольного, школьного, профессионального, высшего и других, а также всех форм собственности образовательных учреждений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с размером заработной платы педагогических работников в субъектах Северного Кавказа остается сложной уже не первый год. Еще в 2016 году отмечалось, что самыми «бедными» педагогами в СКФО являются учителя Дагестана, уровень зарплат которых составлял в среднем 20 201 рубль. Не намного «богаче» их учителя других субъектов СКФО. Лучше всех жилось три года назад педработникам Ставрополья, которые получали в среднем 28 593 рубля.

Между тем власти регионов докладывали о выполнении майских указов президента РФ о достижении целевых показателей по повышению зарплат учителям. Все дело в том, что средняя зарплата по экономике субъектов Северного Кавказа, с которой сравнивали зарплату учителей, всегда была намного ниже, чем в других регионах России.