Улан-Удэ, 11 марта, 2019, 11:26 — ИА Регнум. На Байкале планируется строительство ещё одного завода по розливу воды — на этот раз в Бурятии. Как сообщили сегодня, 11 марта, корреспонденту ИА REGNUM в Фонде регионального развития республики, соглашение между правительством региона и инвесторами было подписано еще в 2015 году. Участок под него был выделен на месте бывшей лесоперерабатывающей базы в поселке Клюевка Кабанского района. Сейчас там идут предпроектные изыскательные работы.

Байкал

Строительством завода, по неофициальным данным, займется зарегистрированное в Улан-Удэ ООО «Колодец земли», учредителем которого является одноименный холдинг из Пекина.

Предприятие планирует начать работу в 2020 году, а ежегодно там будут разливать около 500 тысяч кубометров воды. Всего будет создано 115 рабочих мест, причем почти на все из них обещают набирать местных жителей. Однако у кабанцев уже есть опасения по поводу того, что деятельность завода может отразиться на уровне грунтовых вод, который в последние годы и так упал. Их также особо возмущает политика властей, которые дают добро на строительство промышленного предприятия, но при этом не дают разрешения на расширение местного кладбища, находящегося в Центральной экологической зоне Байкала.

Глава республики Алексей Цыденов, как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил, что не видит серьезной угрозы в строительстве завода по розливу байкальской воды в Култуке Иркутской области. Он объяснил это тем, что Ангарская плотина выкачивает в секунду 1300 кубометров воды, и годовой объём добычи воды по планам завода равен объёму воды, которая проходит через плотину всего за минуту. При этом он оговорился, что завод должен создавать добавочную стоимость, рабочие места и платить налоги.

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Между тем против строительства завода в иркутском Култуке уже подписались около 800 тысяч человек. О намерении добиваться его приостановки через суд высказались в прокуратуре Иркутской области. В ходе проведённой проверки по периметру стройплощадки компании-строителя «АкваСиб» представители надзорного органа нашли на Байкале следы розлива нефтепродуктов и отходы производства. В компании также не смогли предоставить разрешение администрации Култука на проведение земляных работ по снятию почвы для обустройства траншей, предназначенных для водоводов.

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Экологов, в свою очередь, беспокоит судьба Таловских болот, где зимуют и гнездятся редкие виды птиц. По их мнению, вырытые здесь для подведения труб траншеи разрушают местную экосистему. И хотя проекты в Култуке и Клюевке реализуются за счет инвестиций из Поднебесной, кандидат биологических наук Виталий Рябцев не считает правильным предъявлять к ним претензии. Он полагает, что вина за происходящее лежит на российских чиновниках, дающих «зеленый свет» таким проектам.

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