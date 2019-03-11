Санкт-Петербург, 11 марта, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Банковские вклады жителей Северо-Западного федерального округа на начало 2019 года составили 3,3 трлн рублей, увеличившись за 2018 год на 10%. Об этом сообщили 11 марта в управлении по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Рост банковских вкладов петербуржцев за год составил 10,7%, увеличившись до 2,2 трлн рублей.

«Средства жителей Санкт-Петербурга на банковских депозитах по состоянию на 1 января 2019 года в 2,8 раза превышали их кредитную задолженность», — отметили в Банке России.

На 1 января 2019 года в целом в СЗФО доля валютных вкладов в общем объеме депозитов частных вкладчиков составила 20,7%, в Санкт-Петербурге — 26,5%.

Объем банковских депозитов юридических лиц в СЗФО вырос за год на 13,8%, средства индивидуальных предпринимателей увеличились в 1,3 раза.

Как сообщалось ранее, кредитные обязательства жителей Санкт-Петербурга в 2018 году увеличились на 27,8%. Вместе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями петербуржцы должны банкам 3 трлн рублей.

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В 2018 году жителям Санкт-Петербурга были выданы ипотечные жилищные кредиты на 200,3 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за 2017 год.