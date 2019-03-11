Вашингтон, 11 марта, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В сети появились новые кадры со съёмок сериала «Ведьмак» от Netflix. Их опубликовал пользователь Reddit с ником gravemaster7. Фанаты оригинального произведения начали обсуждать фотографии и строить первые теории относительно сюжета предстоящего проекта.

Reddit Йеннифер сражается с магом

Reddit Йеннифер сражается с магом

Предположительно на кадрах изображена Йеннифер (одна из главных героинь оригинального цикла о ведьмаке), сражающаяся с магом, чьё имя пока остаётся загадкой. Рядом с ними на земле лежит женщина в платье. Пользователи сети отметили, что костюм мага выглядит так, словно принадлежит одному из персонажей серии видеоигр Assassins Creed.

«Так выглядит, будто это съемки фильма по ассасинам, а не по ведьмаку», — пишет Ivan Sirenko.

«Эцио (главный герой игры Assassins Creed 2 — прим. ред.) и Локи стоят над трупом Джокера», — пишет Maxim Max.

Особо внимательные пользователи предположили, что магом на фотографии является волшебник Доррегарай, а на самих кадрах изображена сюжетная арка о золотом драконе из рассказа «Предел возможного».

«Арка про золотого дракона? Почему-то сразу это в голову пришло», — пишет Funashimi.

«Мне больше кажется, что это момент с золотым драконом. Маг Доррегарай не дает Йен убить дракона. А валяется Лютик (но лицо девушки по-моему, хотя с таким кастом, все может быть)», — пишет Антон Евгенов.

Отдельно пользователи Reddit отметили костюм Йеннифер. Несмотря на то, что исполнительницу главной роли на кадрах видно только со спины, фанаты серии считают, что «она выглядит просто прекрасно», а платье канонично вписывается в образ чародейки.

Напомним, что ранее режиссёр сериала Томаш Багиньский на своей странице в Facebook поделился мнением о съёмках проекта. По словам Багиньского, актёры на главные роли (Геральта и Йеннифер) подобраны идеально. Сам съёмочный процесс режиссёр описал словами: «Огонь, дым, кровь и слёзы». Также он ответил на вопрос фанатов о том, почему в сериале, снятом по польскому фэнтези, нет актёра-поляка ни в одной из главных ролей. Багиньский заявил, что зрители всё поймут сами, как только увидят Генри Кавилла (Геральт) и Аню Чалотру (Йеннифер) на большом экране.