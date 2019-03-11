Красноярск, 11 марта, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Российская фристайлистка Екатерина Мальцева стала победительницей соревнований в ски-кроссе на зимней Универсиаде в Красноярске.

Clément Bucco-Lechat Ски-кросс

Серебряную медаль выиграла стала другая российская фристайлистка Анна Антонова. Замкнула тройку представительница Чехии Клара Каспарова.

Напомним, зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России досрочно выиграла соревнования в общекомандном медальном зачёте.

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