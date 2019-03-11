Москва, 11 марта, 2019, 11:43 — ИА Регнум. К 2021 году в Новой Москве возведут компенсационное жильё для обманутых дольщиков. Об этом журналистам сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Она отметила, что градостроительный план земельного участка рассчитан на три проблемных комплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Это позволит оформить документы, необходимые для начала стройки», — пояснила чиновник.

Новостройка для обманутых дольщиков появится в поселении Рязановское, квартал 99, вл. 1. В неё переедут жители поселка Шишкин Лес (поселение Михайлово-Ярцевское) и города Щербинка по адресам: ул. Овражная, вл. 3−8, корп. 3 и ул. Мостотреста, вл. 7.

Застройщиком выступает городское предприятие «Управление гражданского строительства» Москвы. Проект пройдёт экспертизу, после чего застройщик получит разрешение на строительство и сможет выйти на площадку.

Сейчас идёт подготовка технического задания на проведение торгов для определения подрядчика. Сами торги пройдут в марте 2019 года, а ввод объекта запланирован на второй квартал 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, участники долевого строительства в СНТ «Дары природы» в Новой Москве записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Шесть семей, в которых есть люди с ограниченными возможностями, пенсионеры и матери-одиночки, могут остаться без единственного жилья из-за банкротства собственника.

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