Вашингтон, 11 марта, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в своём Twitter заметку о фестивале SXSW в штате Техас картинкой, которую ему прислали русскоязычные пользователи.

Скриншот страницы YouTube канала PewDiePie Мем с Илоном Маском

В записи говорится о том, что посетители мероприятия за четыре дня произнесли слово «инновации» 650 тысяч раз. В ответ на это Маск прикрепил картинку, которая, по его мнению, наиболее точно отображает этот термин. Комментарий бизнесмена оценили более 78 тыс. пользователей.

https://twitter.com/elonmusk/status/1104498091305009152

Ранее Илон Маск принял участие в выпуске шоу Meme Review («Обзор мемов») на самом популярном YouTube-канале PewDiePie и оценивал мемы о себе. Например, он поставил шесть баллов из десяти картинке с кадрами из мультфильма «Мадагаскар», на которой часть слова gascar (автомобиль, заправляемый бензином) сопоставили со снимками бизнесмена, чья компания Tesla производит электромобили.