Москва, 11 марта, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Сегодня, 11 марта, среднерыночная цена Bitcoin опустилась ниже $3940. По данным сайта Сoinmarketcap.com, в настоящее время стоимость криптовалюты составляет$3926.

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Покупать Bitcoin бессмысленно — эксперт

По сравнению с 10 марта он потерял 0,31%. Так, в выходные самая популярная криптовалюта торговалась на отметке $3935. 8 марта цена за биткоин достигла $3930.

Два дня назад актив установил месячный максимум в $3 984, он не смог преодолеть важный уровень в $4000, после чего начал дешеветь.

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По оценкам аналитиков, в ближайшее время Bitcoin сможет преодолеть уровни сопротивления в $4000 и $4050, для этого ему необходимо закрепиться выше $3940.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде декабря 2018 года крупнейшая мировая криптовалюта Bitcoin находилась на годовых минимумах. 7 декабря биткоин оценивался приблизительно в $3400 за единицу, что является минимальным значением за 15 месяцев.