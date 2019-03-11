Москва, 11 марта, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Заявление бывшего советника ФРГ Гельмута Коля Хорста Тельчика о том, что Европа сама отвернулась от России, можно понимать двояко. С одной стороны, в чисто политическом контексте: в Евросоюзе сожалеют, что Россия не стала верным вассалом США, как чиновники из Брюсселя, и не стала послушным и управляемым государством. С другой стороны, весьма возможно, что в Евросоюзе сожалеют о том, что не укреплялось более тесное экономическое сотрудничество с Россией, в противном случае не было бы ни антироссийских санкций ЕС, ни российских контрсанкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Archive.government.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

«Евросоюз и, в частности, Германия, остаются крупнейшими торговыми партнерами России. В 2018 году на долю торговли с Евросоюзом пришлось почти 43% всего внешнеторгового оборота России, то есть почти $294 млрд. В первую очередь, это поставки в Европу российских энергоресурсов», — пояснила эксперт.

Стоит напомнить, что доля «Газпрома» (то есть российского трубопроводного газа) на европейском газовом рынке выросла в 2018 году с 36% до 36,7%, так что Россия и европейские страны по-прежнему остаются хорошими партнерами в сфере энергетики.

«На торговлю с Германией пришлось почти 9% торгового оборота (почти $60 млрд), но в то же время на долю торговли с Китаем пришлось уже 15,7% внешнеторгового оборота (почти $108 млрд). За три года действия российского продовольственного эмбарго, по оценкам европейских ученых, Евросоюз понес убытки примерно в 100 млрд евро, в том числе 12% этого убытка пришлось на Италию, что создало ей сегодняшние бюджетные проблемы», — отметила Мильчакова.

Неудивительно, что премьер-министр Италии недавно заявил о том, что его правительство уже работает с Брюсселем и другими странами ЕС над отменой антироссийских санкций (хотя маловероятно, что усилия Италии окажутся результативными).

«Безусловно, Евросоюз мог бы сделать гораздо больше для укрепления сотрудничества с Россией, например, совместно создать коридор для транспортировки российского сырья и товаров в Европу, примерно так, как сейчас намерен сделать Китай в проекте «Шёлковый путь».

Однако бюрократизм и трусость брюссельских чиновников, а также влияние США не позволили Евросоюзу наладить более тесное сотрудничество с Россией. Теперь пусть довольствуются сотрудничеством в том объеме, который есть, а Россия будет налаживать и развивать евразийское сотрудничество», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик заявил, что «Европа сама отказалась от возможного сотрудничества с Москвой».

Читайте также: Европа сама отвернулась от России, заявил немецкий политик