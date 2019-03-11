Якутск, 11 марта, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Мэрия Якутска расселила четырёхквартирный ветхий дом и теперь требует с его жильцов деньги, которые якобы являются разницей между стоимостью их нового и старого жилья. Суммы, которые требуют с людей, варьируются от 644 тыс. до 823 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ветхий дом

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Расселённый дом по адресу Бекетова, 13 был с полусгнившим фундаментом и покосившимися стенами, переселения его жильцы ждали 13 лет и въехали в новые квартиры в 2015 году. Как пишет News.Ykt.ru, тогда же переселившаяся в новое жильё Мария Рысбаева получила от департамента жилищных отношений мэрии города письмо, где сообщалось, что «в целях точного определения разницы между изымаемым и предоставляемым объектом недвижимости, в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» будет определена рыночная стоимость предоставляемого жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в МКД с учетом доли в праве общей стоимости на такое имущество».

После женщина получила судебный иск, по которому она должна возместить окружной администрации Якутска разницу стоимости между ветхим и новым жильём в 729,7 тыс. рублей. Оценку проводила фирма из Калининградской области, в которой почему-то приравняли стоимость квартиры на окраине города без инфраструктуры к стоимости нового жилья в центре Якутска.

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Вторая семья, жившая в ветхом доме по улице Бекетова, за своё переселение должна заплатить за лишние квадратные метры 823,9 тыс. рублей, третья — 644 тыс. Их жильё оценивала та же калининградская фирма, на её позиции базировал своё решение Якутский городской суд. При этом в республиканском фонде реформирования ЖКХ считают, что возмещения за «лишние» метры муниципалитет вправе требовать только на основании стоимости метров, заложенных в контрактах между мэрией и застройщиком, но никак не по рыночной цене.

А пока получается, что за квартиры площадью по 35,7 кв. м каждая из бюджета было заплачено по 2,1 млн рублей, но, согласно мнению специалистов-оценщиков из Калининградской области, семьи должны окружной администрации Якутска более чем по 3 млн рублей каждая.

Бывший руководитель департамента жилищных отношений Игорь Ткаченко объяснил возникшую ситуацию тем, что стоимость старого жилья оказалась неадекватно огромной.

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«Однокомнатные квартиры в деревянном аварийном доме были оценены собственниками в полтора миллиона рублей. То есть мало того, что муниципалитет предоставил им новое жилье, так ещё и должен остался? Мы, конечно, с такой оценкой не согласились, — пояснил Ткаченко. — Вообще, в реализации программы переселения не всё так просто. Есть много людей, которые на программе решили заработать. Но не надо мечтать за счёт государства получить кучу миллионов».

Случай с расселением дома на Бекетова, когда с людей потребовали доплаты, экс-чиновник назвал единичным. Нынешнее руководство департамента жилищных отношений с позицией прежнего руководителя согласно.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутии предстоит расселить 900 тыс. квадратных метров жилья, поставленного на учёт как ветхое после 1 января 2012 года. На эти цели необходимо будет потратить порядка 60 млрд рублей.