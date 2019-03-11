Санкт-Петербург, 11 марта, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Мировой суд в Пушкинском районе Санкт-Петербурге вынес обвинительный приговор в отношении женщины за неисполнение обязанностей по воспитанию троих несовершеннолетних детей.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

По версии следствия и суда, женщина в 2017 году неоднократно оставляла троих детей, 2003, 2009 и 2011 годов рождения, без материнской заботы и ухода, жестоко обращалась с ними, не предоставляла питания, соответствующего их возрасту и физиологическим потребностям, и медицинской помощи.

Дети были изъяты из семьи, отправлены на стационарное лечение в городские больницы, а затем помещены в детские дома. Подсудимая лишена родительских прав в отношении всех троих детей.

Женщина признала свою вину. Суд учел смягчающие обстоятельства и тяжелое материальное положение подсудимой и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

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В этой связи напомним о трагедии, произошедшей в первый месяц 2019 года в Петербурге. 31-летняя мать погибшего ребенка, по версии следствия, умышленно оставила своего годовалого сына без надлежащего присмотра, а также ухода и питания. 28 января 2019 года наступила смерть ребенка. Женщине предъявлено обвинение в умышленном убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело о халатности также возбуждено в отношении должностных лиц отдела опеки и попечительства администрации муниципального образования «Автово», на территории которого произошла трагедия.