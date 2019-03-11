Берлин, 11 марта, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Хорошо, что в начале 2000-х годов Европа отвернулась от Владимира Путина, ибо ничего хорошего это «сближение» нашей стране не принесло бы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 марта, комментируя высказывания Хорста Тельчика, бывшего советника по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как сообщалось ранее, Тельчик в интервью Spiegel заявил, что президент России в начале своего первого президентского срока был настроен на сближение с Европой и даже был готов обсуждать членство в НАТО, но Европа тогда отвернулась от Путина, хотя он не был врагом ей ни тогда, ни сейчас.

«Хорст Тельчик абсолютно прав в том, что Владимир Путин не враг Европы. И Россия врагом Европы не является. Но это не значит, что мы обязательно должны сближаться и тем более сливаться в неких, как это планировалось, «общих пространствах».

Очень хорошо поэтому, что в начале 2000-х годов Европа отвернулась от Владимира Путина, ибо ничего хорошего то «сближение» нашей стране не принесло бы. Да и никакое это было не сближение, поскольку сама Европа не считала нужным делать какие-то шаги навстречу России, она хотела лишь одностороннего движения нашей страны и, прежде всего, её руководства на Запад.

К сожалению, установку на «сближение» российское руководство выдерживало слишком долго. Поэтому и кризис 2014 года принял такой острый характер. Это как в человеческой жизни: в попытке сохранить нормальные отношения ты можешь долго сдерживаться и делать вид, что не замечаешь плохого отношения к тебе другого человека, но его неуважение растёт, и, чем больше ты сдерживаешься, чем больше откладываешь «постановку точек над i», тем более резко потом может прорваться твоё неприятие этого неуважения.

Что же касается вопросов общеевропейской безопасности, то они не только волновали нас в те времена, о которых говорит германский политик, но и волнуют сегодня. Просто в силу занятой НАТО по наущению США позиции движение к этой цели пойдёт с некоторым зигзагом обострения. Надеюсь, однако, что «старые» европейцы вовремя остановятся — в конце концов, здравомыслие и жизнелюбие — это первейшие черты романо-германской цивилизации», — отметил Михаил Демурин.