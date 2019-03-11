Соледар, ДНР, 11 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили 11 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Воронка от взрыва снаряда. ДНР

Нарушения зафиксированы на донецком направлении — ВСУ дважды применили управляемые противотанковые ракеты, а также выпустили шесть гранат из АГС.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Донецк (аэропорт)», — сказано в сообщении.

В ходе обстрелов жертв и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

Напомним, за предыдущие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР около 80 единиц боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 марта в Донбассе должно было начаться «весеннее» перемирие, однако за прошедшие дни и в ДНР и в ЛНР были зафиксированы нарушения договорённостей боевиками ВСУ.

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