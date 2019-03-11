Манчестер, Великобритания, 11 марта, 2019, 10:49 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает The Mirror.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Филиппе Коутиньо

По информации издания, руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант приобретения игрока в летнее трансферное окно. При этом английский клуб готов предложить за него около €115 млн.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила €135 млн. Соглашение хавбека с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл в 25 матчах чемпионата Испании, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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