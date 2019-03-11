Петропавловск-Камчатский, 11 марта, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин признался, что положение дел в сёлах региона он с легкостью определяет по внешнему виду собак. Глава края убежден, что, если собаки мордатые, значит, в селе проблем нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пес на цепи рядом с будкой

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Комментируя программе Вести недели гонку на собачьих упряжках «Берингия-2019», Владимир Илюхин признался, что определяет состояние дел в сёлах по собакам:

«Я очень много езжу. По собачкам я определяю состояние села. Если есть там собачки добрые, мордатые, такие хорошие, значит, в селе все хорошо. Если псята злые, какие-то нехорошие, значит, в селе есть проблемы», — сказал губернатор Камчатки.

Владимир Илюхин не впервые уже признается, что оценивать состояние дел в регионе ему помогают животные. Ранее, по данным ИА Кам 24, он сообщал, что узнает о проблемах с помощью «голубиной почты». Но голуби, как выяснилось, совсем ни при чем. «Голубиной почтой» Илюхин назвал жалобы граждан в письменном виде, которые они бросают через забор его дома:

«У меня есть такая голубиная почта. Мой дом находится в Елизово. Это второй по величине город Камчатке, в 20 км от Петропавловска-Камчатского. И вот я приезжаю с работы и собираю во дворе письма, которые просто кидают через забор, с жалобами на какого-то чиновника, с просьбами, с предложениями», — рассказывал Владимир Илюхин в июне 2016 года.

В социальных сетях способ оценки губернатором положения дел в сёлах не оценили:

«Да, все верно: если собачки мордатые, значит, в селе жить можно. А если губернатор мордатый — значит, в регионе все плохо!».

«Сельчане! Не кормите собак! А то не видать вам улучшения жизни!»

«Это у тебя в правительстве, Илюхин, все хорошо, и «псята» твои злющие, хоть и мордатые! Эээхх! Вот и дожили: губернатор жизнь людей оценивает по мордатости собак. Совсем уже… приплыли».

Как сообщало ИА REGNUM, в отделённых селах Камчатки годами не решаются проблемы захоронения усопших. Без заключения патологоанатома хоронить нельзя, специалистов не хватает, умерших месяцами хранят в сараях. В село Вывенка губернатор Илюхин в сентябре 2018 года приехал впервые за все время своего нахождения у власти и пообещал жителям водопровод. Дело было вовсе не в «мордатости псят», а в том, что селяне на выборах в местный совет депутатов неактивно голосовали за кандидатов-единороссов.