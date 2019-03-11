Ярославль, 11 марта, 2019, 10:40 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Ярославской области подано заявление о банкротстве волейбольного клуба «Ярославич». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Заявление подано межрайонной налоговой инспекцией № 5. Сумма задолженности в заявлении не указывается.

Клуб выступает в российской волейбольной суперлиге, учредителями некоммерческого партнерства «Волейбольный клуб «Ярославич» являются физические лица, среди которых — основатель клуба, бывший главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников.

Заседание по делу назначено на 11 апреля.