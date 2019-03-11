Москва, 11 марта, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Сколько тратят водители на топливо за месяц узнали специалисты изданий «Автостатом» и «За рулем».

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Результаты опроса были получены путем интернет-опроса. В нем участвовало 4800 респондентов.

Опрос показал, что почти половина автолюбителей (48%) расходуют на покупку бензина больше 4000 рублей в месяц. У 20% участников опроса покупка топлива обходится в 3000—4000 рублей. Каждому шестому автолюбителю приходится тратить на бензин от 2000 до 3000 рублей. До 2000 рублей расходуют на бензин 15% водителей. Меньше 1000 рублей тратит только 5% опрошенных.

В итоге получается, что в среднем российский водитель тратит на бензин около 3000 рублей.

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