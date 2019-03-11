Москва, 11 марта, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Самую высокую заработную плату работники сферы образования получают в Москве и дальневосточных регионах, самую низкую — на Северном Кавказе, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе. 1889

Отмечается, что всего в России в сфере образования работают более 5,5 млн человек. В исследовании учитывались зарплаты работников всех видов образования, как педагогов, так и других сотрудников.

Выяснилось, что средняя чистая зарплата у работников в сфере образования по итогам 2018 года составила 30 тыс. рублей. При этом лишь 12,3% работников сферы образования получают более 50 тыс. рублей в месяц. В Москве доля работников сферы образования, зарабатывающих более 50 тыс., составила 59,5% — это лучший показатель в России.

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Далее идут Чукотка (49,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (45,1%), Магаданская область (38,7%), Камчатский край (37,1%) и Сахалинская область (36,6%). В Карачаево-Черкесии более 50 тыс. рублей получают 0,4% работников в сфере образования, в Ингушетии — 0,5%, в Тамбовской области и Чечне — 0,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой, в ходе которой глава государства поручил ей «внимательно следить за тем, чтобы уровень заработной платы учителей ни в коем случае не опускался ниже, чем в среднем по региону».

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