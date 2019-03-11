Киев, 11 марта, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра на Украине остаются без света 47 населённых пунктов в пяти областях страны, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сказано 11 марта на официальном сайте ведомства.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

«В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населённых пунктов в пяти областях, а именно: Львовская — 19, Киевская — 12, Житомирская — 12, Луганская — 3, Черновицкая — 1 населённый пункт», — сказано в сообщении.

Бригады облэнерго занимаются ликвидацией последствий стихии.

В данный момент на Украине стихия повредила более сотни крыш на зданиях жилой и социальной сферы.

Напомним, 10 марта в Виннице из-за падения дерева скончался ребёнок 2008 года рождения. На Украине объявлено штормовое предупреждение.