Благовещенск, 11 марта, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В Амурской области медицинский персонал с начала 2019 года стал получать заработную плату меньшего размера, несмотря на то, что руководство рапортует о повышение окладов работникам здравоохранения. Работники поликлиники профилактических осмотров Благовещенской городской клинической больницы подписались под обращением к прокурору Амурской области, в котором просят провести проверку финансов организации и выполнение норм трудового законодательства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пустой кошелек

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«Сил больше нет терпеть этот произвол. Основанием для написания жалобы в областную прокуратуру оказались наши зарплаты, выплаченные персоналу поликлиники за январь и февраль текущего года», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM работница поликлиники профосмотра.

В сравнении с прошлыми периодами, вопреки майским указам президента РФ Владимира Путина, наблюдается неуклонное снижение зарплат всех категорий медицинских работников. Ранее врачи, медсестры и санитарки, встревоженные существенным падением своих доходов, уже обращались в СМИ, а министерство здравоохранения Амурской области опровергало это обращение, но, как видим, ситуация продолжает развиваться по негативному сценарию.

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В качестве примера снижения оплаты труда представители профполиклиники приводят расчётные листы одного из своих сотрудников (имеются в распоряжении редакции), из которых следует, что при выполнении одинаковых объёмов (127,5 нормо-часа), сотрудник за январь 2017 года получила заработную плату в размере 31 780 рублей, за январь 2018 года — 39 225,6 рублей, а за январь 2019 года — 22 536 рублей. Собеседники утверждают, что подобная картина в оплате труда присутствует у всех работников медучреждения.

Такое ухудшение своего материального положения работники поликлиники считают неприемлемым, связывая его с желанием руководства городской больницы, в которую структурно входит поликлиника профосмотров, закрыть данное учреждение. А снижением заработной платы принуждают медперсонал добровольно покидать свои рабочие места — «по собственному желанию».

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«В январе 2019 года до всех сотрудников довели приказ об увеличении оклада врача до 11 тысяч рублей. При этом последовало уменьшение стажа на 5%, и сейчас он составляет 10% (ранее был 30%, уже снижали на 15%). В итоге врач-терапевт первой категории со стажем 17 лет, выполнив весь положенный за февраль объём работ, получает зарплату в размере 21 390 рублей на руки. Фельдшер-лаборант высшей категории со стажем 18 лет, перевыполнив свою работу на 62%, в итоге получает на руки 23 тысячи рублей. В такой ситуации никто из нас даже не может выполнять перед банками свои ипотечные обязательства», — рассказали работники поликлиники.

«Ещё в прошлом году мы получали заработную плату в соответствии с майскими указами в полной мере — согласно нагрузке и отработанному времени. Никто нас не предупреждал, что с нового года произойдёт такое резкое снижение зарплат: одномоментно нам перестали платить стимулирующие, переработку — даже при выполнении двукратной нагрузки. Просто руки опускаются от того, что мне заплатили за февраль. А ведь у меня двое детей, в том числе дочь-инвалид, которая нуждается в особом уходе и лечении. Во всех этих действиях со стороны своего руководства мы, персонал поликлиники, усматриваем лишь умысел на ликвидацию предприятия», — сообщил фельдшер-лаборант поликлиники Сергей Вобликов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на аналогичную проблему жаловались работники городской больницы Благовещенска, где в результате действий областного минздрава медикам были увеличены оклады, что, однако, привело в итоге к существенному снижению заработной платы, выдаваемой «на руки». Внятно объяснить этот феномен чиновники министерства здравоохранения Амурской области не смогли.