Ростов-на-Дону, 11 марта, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Жители Ростовской области в социальных сетях сообщили об экологической катастрофе. Интернет-пользователи выложили в популярных ростовских пабликах фотоснимки, на которых запечатлена погибшая рыба. ЧП произошло в Неклиновском районе.

(сс) Wisconsin Department of Natural Resources Мертвая рыба

«Владельцы платного рыболовного озера перекрыли сбросной канал сетями, из-за чего рыба не смогла пройти дальше по каналу и погибла. Дачники находящегося рядом СНТ «Связист» обеспокоены происходящим и очень надеются, что здравый смысл, местные власти и огласка всё-таки победят жадность и безрассудство владельцев озера. Сейчас сброс продолжается, рыба гибнет, вонь жуткая», — сетуют обеспокоенные жители.

Скриншот страницы группы «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону». vk.com/rostovnadonu

Владелец платного водоёма решился ответить в комментарии к данному посту, отметив, что этот участок реки Ерик никак не относится в платному водоёму.

«В платном озере рыба не дохла, так как анализ воды сдаётся раз в три месяца. Рыба также проходит анализ. Она жива и здорова. В участке реки, который показан на фото, из-за недостатка кислорода часть рыбы погибает каждую весну. Никакой катастрофы не произошло, просьба не вводить людей в заблуждение», — говорится в ответе.

Вместе с тем инцидент вполне может заинтересовать природоохранную прокуратуру. Не исключено, что в ближайшее время указанный водоём проинспектируют специалисты.

ИА REGNUM напоминает, что нерестилище ценных видов рыб, в том числе краснокнижной шемаи, река Тузлов оказалась отравлена. Нефтепродукты и тяжелые металлы обнаружили в водоёме специалисты Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»). Тревогу забили жители Новочеркасска, которые направили соответствующее уведомление инспекторам.

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