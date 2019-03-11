Красноярск, 11 марта, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Лыжница Алиса Жамбалова (Бурятский государственный университет) стала четырехкратной чемпионкой зимней Универсиады-2019. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Студенческих игр.

Скриншот со страницы группы «Зимняя универсиада-2019». Vk.com Лыжница Алиса Жамбалова

11 марта в кластере «Радуга» прошёл женский масс-старт свободным стилем на 15 км — заключительный вид программы у лыжниц на Универсиаде в Красноярске. Весь пьедестал заняли российские спортсменки — Алиса Жамбалова (38.39,8), Екатерина Смирнова (38.40,9) и Яна Кирпиченко (38.45,4).

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Для Жамбаловой эта победа стала четвёртой на зимней Универсиаде-2019. Ранее она завоевала золото в индивидуальной гонке на 5 км (классический стиль), в гонке преследования и в составе эстафеты.

«Я чувствую себя очень уставшей», — призналась Алиса Жамбалова после финиша.

По её словам, все гонки закончились и можно, наконец, отдохнуть:

«Круто, конечно, стать четырехкратной чемпионкой Студенческих игр. Однако уж и сил осталось совсем немного. Но все гонки закончились, можно выдохнуть и наконец-то хорошо отдохнуть».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 2 марта стартовало грандиозное спортивное событие — Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Открытие Студенческих игр, которые продлятся до 12 марта, состоялось 2 марта. Всего участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. По состоянию на 11 марта в медальном зачёте с большим отрывом лидирует Россия.