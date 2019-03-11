Франция, 11 марта, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Во Франции любой желающий сможет побороться за право стать победителем чемпионата мира по запуску самолётиков из бумаги. Для участия в соревновании достаточно сделать взнос €3, запастись листом бумаги формата А4 и ловкостью. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Дарья Драй ИА REGNUM Бумажный самолетик

Чемпионат по запуску бумажных самолётиков на открытом воздухе будет проводиться в июле 2019 года в департаменте Ланды на берегу озера Бискарросс. Организаторами мероприятия выступила ассоциация La Patrouille de Gastes. Подобное соревнование мирового масштаба она проводит уже второй раз.

Гостей мероприятия ждёт деревенская кухня, напитки и хорошее настроение. Что организаторы подготовили в качестве главного приза, не раскрывается.

Добавим, что в 2018 году в первом чемпионате по запуску бумажных самолётиков приняли участие 90 человек. Победителю удалось отправить свой бумажный аэроплан на 24 метра. Однако это расстояние почти в три раза меньше установленного мирового рекорда в 69 метров.