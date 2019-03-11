Сеул, 11 марта, 2019, 16:00 — ИА Регнум. В Южной Корее ежегодно сокращается количество заправочных станций, сообщает телеканал YTN.

(сс) Polina Raevskaya Заброшенная АЗС

Как сообщили представили Korea Petroleum Quality & Distribution Authority 11 марта, на конец февраля 2019 года количество бензозаправочных станций на территории страны составило 11 769 единиц, что на 196 станций меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Известно, что количество АЗС с 2016 года неуклонно сокращается в среднем на 149 в год.

В июле 2014 года впервые Korea Petroleum Quality & Distribution Authority начала подсчет бензозаправочных станций на территории страны, в 2014 году их насчитывалось 12 345. В 2015 году заправочных станций увеличилось до 12 364. Однако начиная с 2016 года количество заправочных станций начало сокращаться.

Кроме того, в 2018 году количество бензина, потребляемым одним автомобилем в год составило 1 159 литров, что является самым низким показателем за 12 лет с 2006 года.