Санкт-Петербург, 11 марта, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд на выездном судебном заседании в Ленинградском окружном военном суде в понедельник, 11 марта, начинает рассмотрение уголовного дела о террористическом акте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном в апреле 2017 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Как сообщала пресс-служба судов Санкт-Петербурга, предварительные слушания по делу были проведены 25 февраля, тогда же была назначена дата рассмотрения дела по существу.

Ранее Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по этому делу в отношении 11 членов террористического сообщества «Катиба Таухид валь Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, по версии следствия, организовали и совершили теракт в Петербурге. Им также инкриминируется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Обвиняемым, которые являются выходцами из азиатских стран СНГ, грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, по данным следствия, 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов — выходец из Киргизии узбекского происхождения, незаконно получивший гражданство РФ, — пронес в метро две бомбы, изготовленных членами террористической группы. Одно взрывное устройство он оставил на платформе станции «Площадь Восстания». Бомба была обнаружена сотрудниками метрополитена и обезврежена бойцами ОМОН Росгвардии.

Вторую бомбу злоумышленник взорвал в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 пассажиров и сам террорист, еще 67 пассажирам был причинен вред здоровью, в том числе тяжкий. Ущерб ГУП «Петербургский метрополитен» составил 108 млн рублей.

Третья бомба, изготовленная террористами, предназначалась для взрыва в другом общественном месте Санкт-Петербурга. Ее изъяли и обезвредили 5 апреля 2017 года по месту проживания фигурантов при их задержании.