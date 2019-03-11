Киев, 11 марта, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Украина стала «заложницей Кремля» в 1945 года только из-за разницы в часовых поясах, заявил депутат Верховной рады Эдуард Леонов в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

По его словам, один час отделяет всемирный день почитания памяти жертв Второй мировой войны от «русского мира», к которому он не относит Украину.

«Когда в 1945 году в Берлине было 23:00 8 мая, в Москве уже было 01:00 9 мая. Один час превратил всех нас в заложников Кремля», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховный рады Андрей Денисенко предложил отменить празднование Дня Победы 9 мая и перенести его на 8 мая, изменив название праздника.

Свою позицию он объяснил тем, что на Украине не рассматривают события Второй мировой войны как отдельную победу советской армии над войсками вермахта в Великой Отечественной войне.

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