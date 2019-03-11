Лондон, 11 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Крупная британская авиакомпания Cayman Airways временно запретила полёты Boeing 737 MAX 8 после ЧП в Эфиопии. Об этом заявил генеральный директор Cayman Airways Фабиан Вормс, слова которого обнародованы на официальном сайте авиакомпании.

(сс) Nathan Coats Boeing 737 MAX 8

«Мы приняли решение приостановить полеты … самолетов Boeing 737 Max 8, начиная с 11 марта 2019 года, пока не будет получена дополнительная информация», — сказал он.

Ранее временно приостановила полёты Boeing 737 MAX 8 авиакомпания Ethiopian Airlines.

Как передавало ИА REGNUM, 10 марта в Эфиопии упал пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший регулярный рейс в столицу Кении. В результате инцидента погибли 149 пассажиров и 8 членов экипажа (граждане 35 государств).

Читайте также: Власти Китая приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737−8

А также: Ethiopian Airlines приостановила полёты Boeing после катастрофы