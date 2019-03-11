Вашингтон, 11 марта, 2019, 10:14 — ИА Регнум. США выделят около $1 млн на развитие свободного интернета на Украине, заявили 8 марта в госдепартаменте США, сказано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

«Государственный департамент, бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) объявляет открытый конкурс для организаций, заинтересованных в подаче заявок на программы, которые способствуют свободе интернета в Украине», — рассказали в госдепе.

Программа должна быть направлена на поиск компромисса между различными сторонами на Украине, а также защите свободы слова во время конфликтных ситуаций в стране.

Отбор продлится до полугода. Победитель получит на реализацию своей программы от $500 тыс. до $1 млн 180 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко пообещал представителям украинской IT-индустрии поддержку и заявил, что правительство хочет удвоить число IT-специалистов за четыре года.

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